Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat Markus Anfang als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 51jährige tritt die Nachfolge von Daniel Thioune an, den der Fußballzweitligist aufgrund zuletzt enttäuschender Ergebnisse freistellte. Anfang hat bereits am Montag das Training übernommen und bringt seinen Kotrainer Florian Junge mit. Thioune war seit Februar 2022 Chefcoach in Düsseldorf und verpasste 2024 in der Relegation gegen den VfL Bochum knapp und unglücklich den Aufstieg in die Fußballbundesliga. Anfang trainierte zuletzt den 1. FC Kaiserslautern und wurde dort zwei Spieltage vor Ende der zurückliegenden Saison mitten im Aufstiegskampf nach drei Niederlagen in Serie freigestellt. (dpa/jW)