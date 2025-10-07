Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 11 / Feuilleton
Pop
Gesundheit geht vor
Der Gitarrist der Britpopband Oasis, Paul Arthurs, muss wegen einer Krebsbehandlung die laufende Tournee unterbrechen. Anfang des Jahres sei bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden, teilte Arthurs auf X mit. Da er gut auf die Behandlung anspreche, habe er zunächst an der Tour teilnehmen können. Nun lege er allerdings eine Pause ein, um »die nächste Phase meiner Behandlung« durchführen zu können. Demnach ist Arthurs in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney nicht dabei. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Feuilleton
-
Kein Bock auf Böckevom 07.10.2025
-
Nachschlag: Comeback nach 35 Jahrenvom 07.10.2025
-
Vorschlagvom 07.10.2025
-
Für immer Volksgemeinschaftvom 07.10.2025
-
Halluzinationenvom 07.10.2025
-
Partei und Partisanenvom 07.10.2025