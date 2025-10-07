Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Der Gitarrist der Britpopband Oasis, Paul Arthurs, muss wegen einer Krebsbehandlung die laufende Tournee unterbrechen. Anfang des Jahres sei bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden, teilte Arthurs auf X mit. Da er gut auf die Behandlung anspreche, habe er zunächst an der Tour teilnehmen können. Nun lege er allerdings eine Pause ein, um »die nächste Phase meiner Behandlung« durchführen zu können. Demnach ist Arthurs in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney nicht dabei. (dpa/jW)

