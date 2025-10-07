ANF News

Auf einem Marsch von Diyarbakır nach Ankara thematisiert die kurdische Freie Frauenbewegung die politischen und sozialen Probleme in der Türkei – insbesondere die Situation von Frauen und die ungelöste kurdische Frage. Neben Gleichberechtigung und demokratischen Rechten wird auch die Freilassung des inhaftierten Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, als eine Voraussetzung für einen Erfolg des gegenwärtigen Friedensprozesses gefordert. In der Mittelmeerstadt Mersin wurden die Frauen zu Wochenbeginn von Tausenden Menschen begrüßt (Foto). (jW)