»Von der Schule an die Waffe?« Onlinevortrag und Diskussion mit Michael Schulze von Glaßer (DFG-VK). Es geht um die Öffentlichkeitsarbeit und die Nachwuchswerbung der Bundeswehr in der »Zeitenwende«. Dienstag, 7.10., 17 Uhr. Ort: https://meet.goto.com/344922365. Veranstalter: GEW AG Friedensbildung

»Kein Land für Niemand – Abschottung eines Einwanderungslandes«. Dokumentarfilm und Diskussion mit einem Vertreter von Sea-Watch. Dienstag, 7.10., 20.15 Uhr. Ort: Kino Casablanca, Friedenstr. 12, Berlin-Adlershof. Veranstalter: Antifa Treptow-Köpenick

»BRICS und deren Verhältnis zur UN – Wie hat sich die Welt verändert?« Vortrag und Diskussion mit Stephan Ossenkopp, Autor des Buches »Die multipolare Welt«. Dienstag, 7.10., 19 Uhr. Ort: Pavillon, Lister Meile 4, Hannover. Veranstalter: Friedenspolitischer AK des Friedensbüros Hannover

»Friedensfähig statt kriegstüchtig: Wege der Diplomatie in Krisenzeiten«. Vortrag und Diskussion mit Margot Käßmann, ehemalige Bischöfin. Dienstag, 7.10., 19 Uhr. Ort: Stadtkirche, Kirchstr. 14, Solingen. Veranstalter: Friedensforum Solingen u. a.

»Uffrur 1525 – Der Bauernaufstand in Kunst und Literatur«. Vortrag und Diskussion. Die Erhebung von 1525 war wie keine soziale Auseinandersetzung zuvor ein Medienereignis. Dies soll anhand zeitgenössischer Werke beleuchtet werden. Mittwoch, 8.10., 19 Uhr. Ort: Union Salon, Siegfriedstraße 14, Dortmund. Veranstalter: Bücherfreund:innen Dortmund