jW

Wir Fußballfans sind sicherlich nicht die größten Freunde der Verbände. Oft haben wir das Gefühl, dass dort Frauen und insbesondere Männer am Werk sind, die noch nie eine Turnhose anhatten und vor allem nicht wissen, was es heißt, stundenlang in engen Zügen mit schmalen Budget seinem Team hinterher zu reisen. Sie sitzen sie in ihren Büros und überlegen sich stets, was im Fußball verändert werden kann, damit er mehr Geld bringt.

Es scheint, dass es keinen Irrsinn gibt, der nicht noch von den Funktionäre überboten werden kann. Da war die WM 2022 in der Wüste von Katar. Da kommt die WM 2030 auf drei Kontinenten. Wir dachten, dass die bevorstehende Weltmeisterschaft im nächsten Jahr könnte mit 48 Teilnehmern kaum aufgeblähter sein. Wir haben uns geirrt. Denn jetzt sind Funktionäre der FIFA auf die wahnwitzige Idee gekommen, eine WM mit 64 Mannschaften auszuspielen.

Beschlossen ist noch nichts, aber die Diskussion läuft bereits heiß. Jeder Außenstehende fragt sich, wer sowas ernsthaft erwägen kann. Wie lange soll ein solches Turnier dauern? Derzeit sind 211 Landesverbände Mitglieder der FIFA, damit würden sich mehr als 30 Prozent der Länder für die WM qualifizieren. Wozu braucht es dann noch Qualifikationsspiele?

Der Sinn des Ganzen ist so einfach wie durchsichtig: Noch mehr Geld. Denn mehr Spiele bedeuten eine längere WM und somit mehr Vermarktungsmöglichkeiten. Wird viel und lange gespielt, steigen die Einnahmen. Keiner der Funktionäre denkt dabei an die Gesundheit der Spieler oder die Reisewege der Fans. Noch weniger denken sie an Umweltverschmutzung oder die sozialen Folgen für die austragenden Länder.

Dabei hat die FIFA doch das schlechte Beispiel der sogenannten Klub-WM in diesem Sommer in den USA vor Augen. Schon dort: Langeweile, Desinteresse und teilweise gähnende Leere in den Stadien. Aber ein Funktionär sieht nie die Realität, sondern immer nur den eigenen Vorteil.

Damit muss Schluss sein. Wann kommt endlich jemand und reißt bei der FIFA die Fenster auf um ordentlich durchzulüften?

»Sport frei!« vom Fananwalt.