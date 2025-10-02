Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
01.10.2025, 19:32:50 / Inland

Drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

Auf dem Auge für Islamisten ist die Bundesanwaltschaft jedenfalls nicht blind

Berlin. Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch drei Männer festnehmen lassen, die für die islamistische Hamas Anschläge auf israelische und jüdische Einrichtungen in Deutschland geplant haben sollen. Zwei deutschen Staatsangehörige und ein Libanese seien in Berlin von Beamten des Bundeskriminalamts vorläufig festgenommen worden, teilten die Ankläger mit. Ihnen werde demnach Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last gelegt. Bei den Festnahmen seien zahlreiche Waffen samt Munition sichergestellt worden. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sprach in einer ersten Reaktion von einem »sehr ernsten Vorgang« und betonte: »Wir alle haben die Pflicht, jüdisches Leben zu schützen«. (Reuters/jW)

