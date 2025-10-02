USA: Oberster Gerichtshof verhandelt Entlassung von Fed-Chefin erst im Januar

AP Photo/Mark Schiefelbein Trotzt Donald Trump: die Zentralbankerin Lisa Cook (Washington, 25.6.2025)

Washington. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten erklärte am Mittwoch, dass er die Argumente von US-Präsidenten Donald Trump für die Entlassung der Zentralbankgouverneurin Lisa Cook im Januar anhören werde. Bis dahin bleibe letztere im Amt. Die sofortige Entscheidung über einen Antrag des Justizministeriums, eine richterliche Anordnung auszusetzen, die Cooks umgehende Entlassung verhindert, lehnten die Richter ab. Trumps Versuchs, Cook zu entlassen, ist der erste seiner Art, stellt die Unabhängigkeit der Zentralbank infrage und könnte darum einen großen Rechtsstreit nach sich ziehen. (Reuters/jW)