Südafrika: Linkem Oppositionsführer droht Haft wegen Verstoß gegen Waffengesetz

AP Photo/Themba Hadebe Malema wie gewohnt kämpferisch bei einer Wahlkampfveranstaltung in Polokwane (25.5.2024)

Johannesburg. Julius Malema, Chef der Economic Freedom Fighters (EFF) und somit linker Oppositionsführer Südafrikas, ist von einem Gericht des Verstoßes gegen Waffengesetze für schuldig befunden worden. Wie die Strafverfolgungsbehörde Südafrikas am Mittwoch mitteilte, wurde Malema wegen illegalen Waffenbesitzes und rücksichtsloser Gefährdung anderer schuldig gesprochen. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der EFF 2018 sollen er und sein ehemaliger Leibwächter mit einem Sturmgewehr in die Luft gefeuert haben. Malema drohen bis zu 15 Jahre Haft, das Urteil wird am 23. Januar erwartet. Er habe Berufung angekündigt und sich vor Gericht kämpferisch gegeben: »Als Revolutionär ist es ein Ehrenabzeichen, ins Gefängnis zu kommen oder zu sterben.« Vor Gefängnis oder Tod dürfte man keine Angst haben. Bereits im August war Malema wegen Hassrede verurteilt worden, weil er seinen Anhängern bei einer Kundgebung 2022 gesagt hatte, sie sollten »niemals Angst vor dem Töten haben«. (AFP/jW)