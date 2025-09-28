Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 30. September 2025, Nr. 227
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Online Extra
29.09.2025, 15:45:00 / Inland
Medienkritik

»In einer gerechten Welt würden sich deutsche Journalisten vor Gerichten in einem freien Palästina rechtfertigen müssen«

Fabian Goldmann über die Rolle der Medien im Krieg gegen Gaza
Von jW

Während deutsche Leitmedien im Chor die offizielle Staatsräson nachbeten, zeigt Fabian Goldmann schonungslos, wie Berichterstattung zum Gazakrieg entpolitisiert und aus dem Zusammenhang gerissen wird. Sein Beitrag legt offen, wie die Sichtweise der Bundesregierung und der Regierung und Armeeführung Israels unkritisch übernommen wird – und warum abweichende Stimmen systematisch an den Rand gedrängt werden.

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.