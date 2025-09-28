»In einer gerechten Welt würden sich deutsche Journalisten vor Gerichten in einem freien Palästina rechtfertigen müssen«Von jW
Während deutsche Leitmedien im Chor die offizielle Staatsräson nachbeten, zeigt Fabian Goldmann schonungslos, wie Berichterstattung zum Gazakrieg entpolitisiert und aus dem Zusammenhang gerissen wird. Sein Beitrag legt offen, wie die Sichtweise der Bundesregierung und der Regierung und Armeeführung Israels unkritisch übernommen wird – und warum abweichende Stimmen systematisch an den Rand gedrängt werden.
