Gegründet 1947 Montag, 6. Oktober 2025, Nr. 231
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.10.2025, Seite 10 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Die Philosophie im Boudoir

Von
Von Marc Hieronimus

Treffen sich zwei Unglückliche

Muss es gleich das Schicksal sein

Denn Zufall

Halten wir nicht aus

*

Trennen sich zwei Exglückliche

Kann das nur ein Unfall sein

Das Schicksal

Halten wir da raus

*

Wo man hinschaut: Glückliche

Das soll der Normalfall sein

Und die Liebe

Kommt frei Haus

*

Du und ich, die Welt in Frieden

Freude, plant-based Eierkuchen …

*

»Schatz,

Mach jetzt die Lampe aus!«

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton