Proteste in Malta

Korrupte Clans im Visier

Tausende Aktivisten haben sich am Sonnabend in der maltesischen Hauptstadt Valletta zu einer Protestkundgebung unter dem Motto »Gerechtigkeit für unser Land« versammelt und sind vor den Sitz des Premierministers Robert Abela gezogen, um gegen Korruption und Oligarchie die Stimme zu erheben. Hintergrund sind diverse Vorhaben der Regierung, die demnächst in Gesetzesform gegossen werden sollen. Kritiker sehen die Rechte der Bevölkerung geschwächt, da illegale Bautätigkeit legitimiert und Umweltzerstörung auf Malta beschleunigt werden würde. (jW)

