Claudia Rosel/AP Photo/dpa

Bei einem Gedenkmarsch für die Opfer des Tlatelolco-Massakers an Studenten im Jahr 1968 ist es am Donnerstag in der mexikanischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Eine Gruppe von 350 Maskierten von den mehr als 10.000 Demonstrierenden habe die anwesende Polizei mit »Steinen, Holzlatten und anderen gefährliche Gegenständen« angegriffen, teilte der Sicherheitschef von Mexiko-Stadt in einer Pressekonferenz mit. Die Tageszeitung La Jornada erklärte den diesjährigen Gedenkmarsch am Freitag zum »gewalttätigsten 2. Oktober der letzten Jahre«. (jW)