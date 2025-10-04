junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 2 / Ausland
Gedenken an Tlatelolco-Massaker

Anhaltende Wut

Claudia Rosel/AP Photo/dpa

Bei einem Gedenkmarsch für die Opfer des Tlatelolco-Massakers an Studenten im Jahr 1968 ist es am Donnerstag in der mexikanischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Eine Gruppe von 350 Maskierten von den mehr als 10.000 Demonstrierenden habe die anwesende Polizei mit »Steinen, Holzlatten und anderen gefährliche Gegenständen« angegriffen, teilte der Sicherheitschef von Mexiko-Stadt in einer Pressekonferenz mit. Die Tageszeitung La Jornada erklärte den diesjährigen Gedenkmarsch am Freitag zum »gewalttätigsten 2. Oktober der letzten Jahre«. (jW)

