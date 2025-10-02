Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 02.10.2025, Seite 11 / Feuilleton
Literatur

Comicfestival Hamburg

Hierzulande noch nicht überall angekommen: Comics sind wichtig, Comics sind Literatur, Comics sind Kunst. Wer es nicht glaubt, schaut am besten beim Comicfestival Hamburg vorbei. Die Veranstalter haben sich was genau vorgenommen? Das: Comickunst einem breiten Publikum zu vermitteln, in allerlei Cafés, Ladengeschäften, an Wänden auf St. Pauli. Es ist das 19. Mal – das Festival hat sich inzwischen zu einem der wichtigsten Treffpunkte der deutschen Comicszene gemausert, Workshops, Lesungen, Comicmesse, Pipapo. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. 3. bis 5. Oktober – https://comicfestivalhamburg.de (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton