Hierzulande noch nicht überall angekommen: Comics sind wichtig, Comics sind Literatur, Comics sind Kunst. Wer es nicht glaubt, schaut am besten beim Comicfestival Hamburg vorbei. Die Veranstalter haben sich was genau vorgenommen? Das: Comickunst einem breiten Publikum zu vermitteln, in allerlei Cafés, Ladengeschäften, an Wänden auf St. Pauli. Es ist das 19. Mal – das Festival hat sich inzwischen zu einem der wichtigsten Treffpunkte der deutschen Comicszene gemausert, Workshops, Lesungen, Comicmesse, Pipapo. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. 3. bis 5. Oktober – https://comicfestivalhamburg.de (jW)