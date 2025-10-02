Der Einfluss von US-Designer Virgil Abloh auf Mode, Kunst und Musik war enorm. Im Pariser Grand Palais sind bis zum 10. Oktober über 700 Exponate Ablohs aus zwei Jahrzehnten zu sehen. Von wegweisenden Arbeiten seiner Marke Off-White über Nike-Sneaker und Louis-Vuitton-Anzüge bis zu IKEA-Möbeln und Albumcovern. Abloh wurde am 30. September 1980 geboren. Er war der erste Afroamerikaner, der bei einem französischen Luxusmodehaus (Louis Vuitton) die künstlerische Leitung übernahm. Er starb 2021 im Alter von 41 Jahren an einem seltenen Herztumor. (dpa/jW)