Die italienische Polizei hat bei einer laufenden Kunstausstellung 21 mutmaßlich gefälschte Werke beschlagnahmt, die dem surrealistischen Künstler Salvador Dalí (1904–1989) zugeschrieben wurden. Die Kunstwerke wurden erst seit wenigen Tagen in der Ausstellung »Dalí – Zwischen Kunst und Mythos« im norditalienischen Parma gezeigt, wie die Carabinieri mitteilten. Bei den beschlagnahmten Objekten handelt es sich den Angaben zufolge unter anderem um Wandteppiche, Zeichnungen, Drucke und weitere Kunstobjekte. Dieselben Werke wurden bereits zuvor in einer Ausstellung mit demselben Titel in einem Museum in Rom gezeigt. Die Stiftung Fundación Gala-Salvador Dalí, die die geistigen Eigentumsrechte des Künstlers in Spanien und weltweit verwaltet und schützt, hatte Bedenken hinsichtlich der Echtheit der ausgestellten Werke geäußert. Daraufhin seien Ermittlungen aufgenommen worden, hieß es. Die Beschlagnahmung erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rom, nachdem Hinweise auf Unstimmigkeiten eingegangen waren. (dpa/jW)