Matthias Schrader/AP Photo/dpa

Wegen einer »unspezifischen Sprengstoffdrohung im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz im Münchner Norden« öffnete das Oktoberfest auf der Theresienwiese (Foto) am Mittwoch erst um 17.30 Uhr. Ausgelöst hatten besagten Einsatz laut Polizei brennende Autos und ein brennendes Einfamilienhaus, in dem die Polizei später Sprengfallen gefunden habe. Ein unweit entdeckter Toter sei demnach tatverdächtig und habe »keinen Bezug zur Antifa«, ein entsprechender Beitrag auf Indymedia stamme von »Trittbrettfahrern«. Die Ermittler gehen von einem Familienstreit aus. (jW)