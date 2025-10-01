Mailand. Das legendäre Fußballstadion San Siro in Mailand steht kurz vor dem Verkauf. Der Stadtrat gab grünes Licht dafür, dass die beiden Vereine AC und Inter Mailand neue Eigentümer werden. Die beiden vielfachen italienischen Meister wollen anstelle der fast 100 Jahre alten Arena an gleichem Ort einen Neubau errichten. Der Kaufpreis für das insgesamt 28 Hektar große Areal, zu dem auch die Parkflächen gehören, beträgt annähernd 200 Millionen Euro. Die Entscheidung in der Kommunalvertretung fiel nach langen Diskussionen mitten in der Nacht zu Dienstag. (dpa/jW)