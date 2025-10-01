Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 1. Oktober 2025, Nr. 228
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 16 / Sport
Kanuslalom

Erst mal Silber

Penrith. Die deutschen Slalomkanutinnen um die Olympiazweite Elena Lilik haben bei der WM in Australien ihre erste Medaille geholt. Im Teamwettbewerb gewann das Canadier-Trio mit Lilik (Augsburg), Andrea Herzog und Nele Bayn (beide Leipzig) am Dienstag Silber hinter Tschechien. Bronze ging an Großbritannien. (sid/jW)

