Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 16 / Sport
Kanuslalom
Erst mal Silber
Penrith. Die deutschen Slalomkanutinnen um die Olympiazweite Elena Lilik haben bei der WM in Australien ihre erste Medaille geholt. Im Teamwettbewerb gewann das Canadier-Trio mit Lilik (Augsburg), Andrea Herzog und Nele Bayn (beide Leipzig) am Dienstag Silber hinter Tschechien. Bronze ging an Großbritannien. (sid/jW)
