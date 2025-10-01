Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 16 / Sport
Leichtathletik
Dreimal Gold
Neu-Delhi. Paraleichtathlet Niko Kappel hat zum dritten Mal WM-Gold im Kugelstoßen geholt. Der kleinwüchsige Athlet vom VfB Stuttgart triumphierte am Dienstag bei den Weltmeisterschaften in Neu-Delhi und sicherte sich nach 2017 sowie 2024 erneut den Titel. Für den 30jährigen war es die neunte WM-Medaille seit seinem Debüt 2015. (sid/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Fakten schaffenvom 01.10.2025
-
Es geht voranvom 01.10.2025