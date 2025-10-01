Neu-Delhi. Paraleichtathlet Niko Kappel hat zum dritten Mal WM-Gold im Kugelstoßen geholt. Der kleinwüchsige Athlet vom VfB Stuttgart triumphierte am Dienstag bei den Weltmeisterschaften in Neu-Delhi und sicherte sich nach 2017 sowie 2024 erneut den Titel. Für den 30jährigen war es die neunte WM-Medaille seit seinem Debüt 2015. (sid/jW)