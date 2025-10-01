Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 1. Oktober 2025, Nr. 228
Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 11 / Feuilleton
Rock

Ein Stern

Die britische Rockgruppe Def Leppard um Sänger Joe Elliott findet in Hollywood einen festen Platz. Am 9. Oktober soll das Hard-Rock-Quintett auf dem »Walk of Fame« im Herzen der Filmmetropole mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dort sollen die Musiker den 2.825. Stern enthüllen. Def Leppard wurde 1977 im englischen Sheffield gegründet. In den 80er Jahren hatte das Quintett mit Alben wie »Pyromania« und »Hysteria« Welterfolge. (dpa/jW)

