Die britische Rockgruppe Def Leppard um Sänger Joe Elliott findet in Hollywood einen festen Platz. Am 9. Oktober soll das Hard-Rock-Quintett auf dem »Walk of Fame« im Herzen der Filmmetropole mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dort sollen die Musiker den 2.825. Stern enthüllen. Def Leppard wurde 1977 im englischen Sheffield gegründet. In den 80er Jahren hatte das Quintett mit Alben wie »Pyromania« und »Hysteria« Welterfolge. (dpa/jW)