Musik
Jim McNeely tot
Der Hessische Rundfunk (HR) trauert um Jim McNeely, den früheren langjährigen Chefdirigenten (2011–2022) der HR-Bigband. Er sei am 26. September nach kurzer schwerer Krankheit in New York gestorben, teilte der HR mit. McNeely wurde 76 Jahre alt. Der aus Chicago stammende Orchesterleiter habe als Komponist und Arrangeur für renommierte Jazzorchester gearbeitet, sowohl in den USA als auch in Europa. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet. (dpa/jW)
