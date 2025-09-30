Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 30. September 2025, Nr. 227
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 30.09.2025, Seite 11 / Feuilleton
Lotto

Teure Couch

Ein Mann hört im Radio von einer Suche von Lotto Hessen nach einem nicht abgeholten 15,3-Millionen-Euro-Gewinn, wundert sich drüber – und merkt erst Monate später, dass er selbst der Gewinner ist. Der Glückspilz aus dem Rhein-Main-Gebiet fand ein halbes Jahr nach dem Tippen seine ohne Kundenkarte anonym abgegebene Spielquittung zusammengefaltet in einer Übergangsjacke, wie die Lottogesellschaft in Wiesbaden mitteilte. »Als ich dann mit dem Handy die Zahlen verglich und die Gewinnsumme sah, war ich geschockt«, sagte der Vater mit Familie laut Mitteilung. Bei der Samstagsziehung am 29. März hatte er mit den sechs richtigen Zahlen samt Superzahl den Lotto-6-aus-49-Jackpot geknackt, die wertvolle Spielquittung aber in seiner Jacke vergessen. Ende Mai startete Lotto eine Plakataktion in den Verkaufsstellen, um auf den nicht eingelösten Gewinn aufmerksam zu machen. Er habe gedacht: »Wie blöd kann man eigentlich sein, das nicht abzuholen? Da wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich der Gesuchte sein könnte«, sagte der Lottomillionär. Mit seinem Gewinn von exakt 15.336.286,40 Euro wolle er eine neue Wohnzimmercouch kaufen – und mit seiner Frau vor allem für die Kinder vorsorgen. Das Paar habe sich geschworen, niemanden sonst in den Gewinn einzuweihen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton