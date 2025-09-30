Prenzlauer-Berg-BesteigungVon Kai Pohl
Stierbrunnen, Trümmerfels, Rosengarten,
Venus im Teenielook legt sich die Karten.
Erklärbären aus Bronze, Stein und Sand,
der Touri schlingt die Pizza aus der Hand.
Ein Falke zupft am Nachtigallenherz,
Gasometer simuliert Phantomschmerz.
’ne Joggerin entspannt sich beim Spagat
auf grün und blau gewalktem Hundepfad.
Mauersegler zaubern Endlosschleifen,
Beifuß randaliert am Fahrradstreifen,
Graffito lallt: ELEKTROROLLERARSCHLOCH,
der Brückenschläfer ahnt, das Ärgste kommt noch.
Am Spielplatzrand ein Fetisch auf zwei Beinen,
bei Willy Bresch gönnt Kurt sich noch ’nen Kleinen.
