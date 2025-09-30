Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 30. September 2025, Nr. 227
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 30.09.2025, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Prenzlauer-Berg-Besteigung

Von Kai Pohl

Stierbrunnen, Trümmerfels, Rosengarten,

Venus im Teenielook legt sich die Karten.

Erklärbären aus Bronze, Stein und Sand,

der Touri schlingt die Pizza aus der Hand.

Ein Falke zupft am Nachtigallenherz,

Gasometer simuliert Phantomschmerz.

’ne Joggerin entspannt sich beim Spagat

auf grün und blau gewalktem Hundepfad.

Mauersegler zaubern Endlosschleifen,

Beifuß randaliert am Fahrradstreifen,

Graffito lallt: ELEKTROROLLERARSCHLOCH,

der Brückenschläfer ahnt, das Ärgste kommt noch.

Am Spielplatzrand ein Fetisch auf zwei Beinen,

bei Willy Bresch gönnt Kurt sich noch ’nen Kleinen.

