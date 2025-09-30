Bad Bunny wird bei der Halbzeitshow des Super Bowl am 8. Februar 2026 auftreten. Das teilten Apple Music, die National Football League und Roc Nation am Montag mit. »Was ich fühle, geht über mich selbst hinaus. Das ist für alle, die vor mir kamen und zahllose Yards gelaufen sind, damit ich kommen und den Touchdown erzielen kann«, sagte der Puertoricaner (31) in einem Statement. Der Auftritt sei »für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte«, so der Künstler, der gebürtig Benito Antonio Martínez Ocasio heißt. (dpa/jW)