Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Wölfe im Wildpark Schorfheide in Brandenburg (15.4.2021)

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer von der CSU will den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen. Der Entwurf für ein novelliertes Jagdgesetz liegt laut Rainer aktuell beim Umweltministerium. Ist Ihnen bekannt, welchen Umgang der Entwurf mit dem Wolf vorsieht?

Der Wolf ist eine streng geschützte Tierart. Grundsätzlich soll es erst einmal darum gehen, den Menschen das Märchen zu verkaufen, dass dieses Gesetz die schnellere Entnahme und leichtere Bejagung von Wölfen ermöglicht. Wir haben ja das Bundesnaturschutzrecht, das greift. Da gibt es klare Ausnahmeregelungen. Aber jetzt im Bundesjagdrecht noch eine zweite juristische Ebene aufzumachen, die konträr zum Naturschutzgesetz läuft, ist nicht zielführend. Denn erst der Abschuss erzeugt die Problemwölfe. Möglicherweise geht es aber darum, einen lästigen Konkurrenten der Jägerlobby loszuwerden – den Wolf.

Auch Sachsens Agrarministerium will Abschüsse von Wölfen wegen Schäden bei Weidetieren erleichtern und drängt ebenfalls darauf, die geschützte Art ins Jagdrecht aufzunehmen. Welche Erkenntnisse hat die Wolfsforschung über die Auswirkung von Bejagung auf die Population und das Verhalten der Tiere geliefert?

Die Forschung ist sich da eigentlich relativ einig, dass mit Bejagung mehr Schaden als Nutzen verursacht wird. Im Zweifelsfall werden die hochkomplexen Sozialstrukturen des Rudels regelrecht zerschossen. Viel wichtiger ist dagegen Herdenschutz. Länder wie Thüringen sind da vorbildlich, vor allem bei Nebenerwerbs- und Berufsschäfern.

In Südthüringen haben sich Angaben des Thüringer Umweltministeriums zufolge jüngst Wölfe mehreren Menschen genähert. Was kann das Verhalten der scheuen Tiere erklären?

Per se sind Tierbegegnungen mit Wölfen in Wolfsgebieten nicht ungewöhnlich. Im Falle der Nahbegegnung eines Hundehalters mit einem Wolf im Rudelrevier Neustadt im Thüringer Wald gab es eine besondere Situation. Hier musste zum Beispiel im August der Leitwolf des Rudels eingeschläfert werden. Das Tier wurde illegal beschossen und dabei schwer verletzt. In diesem Fall wachsen jetzt vier verunsicherte Jährlinge ohne Vater auf. Deswegen kann es bei der Nahrungssuche der unerfahrenen Jungtiere zu Nahbegegnungen kommen, und wie alle Jungtiere sind auch diese oft neugierig und unbedarft.

Wie reagiert das Umweltministerium in Erfurt auf die Wölfe?

Über ein Wolfsmonitoring – also eine strukturierte Überwachung – will das Ministerium jetzt mehr Informationen über die Tiere in dem Neustädter Rudel gewinnen. Im Vordergrund steht die Vermeidung von gefährlichen Situationen für den Menschen. Hier hat das Umweltministerium wohl schon erwogen, die Wölfe mit Gummigeschossen zu erschrecken. Eine sogenannte Vergrämung soll den Tieren zeigen: Mensch gleich Schmerzen gleich Gefahr. Dieses Szenario sorgt dann hoffentlich dafür, dass die Tiere grundsätzlich Abstand halten. Weil aktuell in Thüringen nicht nur ein Wolf, sondern auch zwei Luchse illegal abgeschossen wurden, fordern wir daher von der Landespolitik die Einrichtung einer Stabsstelle zur Bekämpfung von Umweltstraftaten. Daneben brauchen wir auch ein Herdenschutzzentrum, das proaktiv nicht nur an die Weidetierhalter herantritt, sondern auch den Herdenschutz kontrolliert. Denn wo dieser korrekt praktiziert wird, gibt es nachweislich keinen nennenswerten Schaden bei Weidetieren durch Wölfe.

In Thüringen ist somit das Umweltministerium für den Schutz der Art verantwortlich.

Ja, das Ministerium hat die hoheitliche Aufgabe, Wolfsmonitoring und -management durchzuführen. Dafür gibt es das »Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs«. Im Monitoring geht es um das Sammeln von Daten zur Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit. Weitere Aufgaben sind Prävention und Schadensausgleich für Weidetierhalter. Der Managementplan gibt konkrete Maßnahmen vor, unter anderem wie die Behörde zu verfahren hat, wenn Vergrämung oder Entnahme – also die gezielte Tötung eines Wolfes – erforderlich ist.