Detlef Heese/epd/imago Vonovia-Chef Buch möchte beim Aufbau der Bundeswehr behilflich sein

Mit ihren Sonderschulden in Milliardenhöhe hat die Bundesregierung den Anreiz geschaffen, von ziviler auf militärische Produktion umzustellen. Nun wollen offenbar auch die Verwalter von Grundeigentum zu den Profiteuren der wachsenden Kriegsvorbereitungen werden: Für den größten deutschen Wohnungskonzern Vonovia sei es kein Problem, »passende Unterkünfte« für Soldaten aufzubauen, hatte Vorstandschef Rolf Buch am Montag gegenüber dpa erklärt.»Wenn man uns fragt, sind wir behilflich.«

Fragen, soviel lieferte die Nachrichtenagentur am Montag gleich mit, könne der Bund: Wolle die Regierung das NATO-Ziel eines stehenden Heeres mit einer Stärke von mindestens 260.000 Soldaten erreichen, müsste sie nach jetzigem Personalstand der Armee dafür noch rund 80.000 Kriegswillige ausfindig machen. Die wollen untergebracht sein. »Wohnungen könnten die Job-Attraktivität steigern«, meinte dpa dazu. Vonovia habe Erfahrungen mit dem Bau von Werkswohnungen und schließlich auch schon Immobilien der Bundeswehr vom Bund übernommen, erklärte Buch. Vonovia könne nun »bestehende Wohnungen zur Verfügung stellen oder neue bauen, die wir dann im Auftrag von Dritten bewirtschaften«.

Wie Infrastrukturmilliarden die Profite von Unternehmen sichern und gleichzeitig schnelle Fahrtwege für Kriegsgerät an die Front schaffen können, so soll der »Werkwohnungsbau 2.0« nach Vorstellung des Immobilienmanagers offenbar die Wohnungsnot und die Personalpläne der Bundeswehr lösen. Denn bleibe das Thema Wohnungsnot ungelöst, »profitieren vor allem die politischen Ränder davon«, warnte Buch, dessen Geschäftsgebahren in Berlin bereits ein Gesetz zur Enteignung großer Wohnungskonzerne hervorgebracht hat. Nichts dürfte dem Interesse des Immobilienbosses ferner liegen als eine Lösung der Wohnungsfrage.

Da liegt deutsches Großmachtstreben wohl näher. Wolle man Menschen »irgendwo anders beschäftigen (…) muss ich gucken, dass ich für sie eine Wohnung habe«. Vonovia will den Bau dafür selbst wiederaufnehmen und noch 3.000 Wohnungen im laufenden Jahr errichten. Auf seinem Grundbesitz wäre der Bau von bis zu 70.000 Wohnungen möglich, erinnerte dpa. Das möchte der Konzern aber, klare Sache, »finanziert bekommen«.