Gegründet 1947 Dienstag, 30. September 2025, Nr. 227
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 30.09.2025, Seite 2 / Inland
Feminismus

Safe Abortion Day

2_BM.JPG
Amanda Perobelli/REUTERS

Zahlreiche Frauen sind am Sonntag durch die Straßen der brasilianischen Metropole São Paulo marschiert und haben gefordert, dass der Staat den Zugang zu sicheren und kostenlosen Schwangerschaftsabbrüchen garantiert. Bestehende Beschränkungen benachteiligten mittellose Frauen stark und seien für diese lebensgefährlich. Die Kundgebung fand im Rahmen des lateinamerikanischen Tages für die Entkriminalisierung und Legalisierung der Abtreibung statt, der jährlich am 28. September begangen wird. Auch in weiteren brasilianischen Städten gab es Demonstrationen. (jW)

