Kiew. Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Ausbildungszentrum des ukrainischen Heeres hat es nach Kiewer Militärangaben Opfer gegeben. Unter anderem seien zwei ballistische Raketen vom Typ »Iskander« eingeschlagen, teilte das Kommando der Bodentruppen in Kiew mit. Es habe einen »präzisen Treffer« auf einen Schutzraum gegeben. Angaben zur Zahl der Opfer und zum Ort wurden nicht gemacht. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor Raketen- und Drohnenangriffe im Gebiet Tschernigiw nördlich von Kiew gemeldet. Bei ähnlichen Treffern auf Übungsplätze hatte es im Juli nach offiziellen Angaben drei Tote und 18 Verletzte, im August einen Toten und 23 Verletzte gegeben. (dpa/jW)