Duisburg erhebt den Anspruch, der Geburtsort der Currywurst zu sein. An »Peter Pomm’s Pusztetten-Stube« hat der Oberbürgermeister Sören Link (SPD) eine entsprechende Plakette angebracht. Nach Recherchen der Autoren Gregor Lauenburger und Tim Koch (»Alles Currywurst – oder was?«) wurde die Currywurst nicht wie bislang angenommen 1949 in Berlin von Herta Heuwer erfunden, sondern schon 1936 in Duisburg von Peter Hildebrand, wegen seiner Pommes »Peter Pomm« genannt. Hildebrand war auf die Idee gekommen, den Arbeitern in seiner Wurstfabrik Wurst mit Tomatensoße zu servieren und mit englischem Curry zu würzen. Neben Augenzeugenberichten fanden die Autoren auch Rechnungen, denen zufolge Hildebrand schon ab 1935 englisches Curry von der Hamburger Gewürzmühle bezogen hat.(dpa/jW)