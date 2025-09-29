Aus: Ausgabe vom 29.09.2025, Seite 16 / Sport
Tennis
Überraschender Sieg
Beijing. Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys steht beim WTA-1000-Turnier in Beijing überraschend im Achtelfinale. Lys gewann in der dritten Runde 6:3, 1:6, 6:4 gegen die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan. Nach 2:14 Stunden Spielzeit verwandelte die 66. der Weltrangliste ihren dritten Matchball gegen die an Nummer acht gesetzte Rybakina und trifft nun auf die ebenfalls ungesetzte US-Amerikanerin McCartney Kessler. (dpa/jW)
