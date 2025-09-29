Emil Umdorf/imago Marktkonformes Verhalten (Symbolbild)

Im neuen Heft der Schriftenreihe des Münchner Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung (ISW) beschäftigt sich Franz Garnreiter vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen mit Ideologie und Realität der »kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft«. Im Zentrum steht dabei das Menschenbild dieser Wirtschaftsweise. Die einzelnen Kapitel diskutieren unter anderem die Markttheorie als Vehikel der Verdummung, die reale Marktwirtschaft zwischen Eigennutz, Konkurrenz und Verrohung und die sogenannte Globalisierung mit forcierter Ausbeutung und Militarisierung im Gefolge. »Solidarisches, rücksichtsvolles Handeln und marktgemäßes Handeln haben nichts gemein, sind definitiv Gegensätze«, arbeitet der Autor unter anderem heraus.

Garnreiter schreibt einleitend, der Prozess der kapitalistischen Ausbeutung sei seit dem 19. Jahrhundert »durch eine Vielzahl von Reformen (die alle nur durch heftige gesellschaftliche Kämpfe erreicht wurden) abgemildert« und »ideologisch veredelt« worden. Viele Menschen hätten verinnerlicht, dass die kapitalistische Marktwirtschaft »quasi die natürliche Wirtschafts- und Gesellschaftsform« sei – »anders als die ›Zwangswirtschaften‹ ohne freie Märkte«. Gleichzeitig würden alle Probleme, die erst mit der Marktwirtschaft entstanden seien, »immer drängender, die Notwendigkeit ihrer Lösung immer dringender«.

Nach einem Abgleich der neueren theoretischen Postulate und der realen Funktionsweise der kapitalistischen Wirtschaft der Gegenwart stellt der Autor im ersten Kapitel fest: »Die mathematische Markttheorie mit ihren schönen Eigenschaften ist vollkommen irrelevant für die Erklärung realer Marktwirtschaften. Gemessen an diesen Vorstellungen stellt die reale kapitalistische Marktwirtschaft ein einziges und komplettes Marktversagen dar.« Warum, fragt er, könne sich dennoch »ein vormodernes, fast mittelalterliches Denken« halten, das »an die Allmacht eines mythischen Geheimnisses glaubt, dessen Wirken niemand beschreiben kann« bzw. »niemand beschreiben will«? Das habe etwas mit den »mächtigen Interessen« zu tun, denen diese Erzählung nützt. (jW)