ANI News/imago Geschaffen wurde der RSS nach dem Vorbild italienischer Faschisten und deutscher Nazis (Nagpur, 27.9.2025)

Das »Nationale Freiwilligenkorps« (Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS) ist die ideologische und organisatorische Mutterorganisation von Narendra Modis Indischer Volkspartei (Bharatiya Janata Party, BJP) und feiert am 2. Oktober sein hundertjähriges Bestehen. Anlässlich dieses Ereignisses startet die hindunationalistische Organisation eine landesweite Kampagne mit mehr als 100.000 Veranstaltungen, die bis Oktober nächsten Jahres andauern wird. Das hundertjährige Jubiläum fällt in eine Zeit, in der die indische kommunistische Bewegung eine intensive Debatte bezüglich der Frage führt, ob die derzeitige Regierung des Landes faschistisch ist.

Der RSS wurde 1925 inmitten des indischen Freiheitskampfes gegen die Briten gegründet, jedoch nicht, um gegen die Kolonialherren zu kämpfen, sondern um eine militante Kraft zu bilden, die der »muslimischen Bedrohung« entgegenwirken sollte. Angesichts der Tatsache, dass die populäre Freiheitsbewegung auf der Einheit von Hindus und Muslimen beruhte, leistete der RSS keinen Beitrag zu ihr. Das gesamte ideologische Konstrukt des RSS, das als »Hindutva« bezeichnet wird, zielte vielmehr darauf ab, eine »hinduistische Nation« zu errichten, aus der Muslime und Christen vollständig ausgeschlossen sind. Dies basiert auf der Behauptung, dass Hindus, historisch gesehen, »dieses Land seit mehr als acht- oder sogar seit zehntausend Jahren unangefochten besessen haben, bevor es von einer fremden Rasse erobert wurde«, wie M. S. Golwalkar, der zweite oberste Führer der Organisation, seinerzeit erklärte.

Der RSS ist eine paramilitärische Organisation mit fast 60.000 Ortsgruppen in ganz Indien, die die Bewaffnung und Militarisierung der hinduistischen Gemeinschaft fördert. Die Organisation trainiert für den Einsatz von Stöcken, Messern, Schwertern, Pistolen und sogar Benzinbomben und Molotowcocktails. Die erlernten Fertigkeiten werden oft bei religiösen Riots eingesetzt, die vom RSS im ganzen Land initiiert werden, um religiösen Hass unter der Bevölkerung zu schüren, insbesondere in der armen Arbeiterklasse.

1948 ermordete ein prominentes Mitglied des RSS Mahatma Gandhi, weil dieser sich für die Einheit zwischen Hindus und Muslimen eingesetzt hatte. Danach wurde der RSS für kurze Zeit verboten. Um die Aufhebung des Verbots zu verhandeln, schloss der RSS einen Kompromiss mit der Regierung. Er versprach, seine Aktivitäten auf kulturelle Themen zu beschränken und sich aus der Politik herauszuhalten. So entstand die Notwendigkeit, einen separaten politischen Arm unter seiner Führung zu entwickeln, um seine politischen Aktivitäten voranzutreiben. Auf diese Weise wurde die BJP als politische Partei gegründet.

In den Anfangsjahren genoss der RSS die Unterstützung von Prinzen, Landadeligen und Angehörigen der oberen Kasten der Gesellschaft. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich sein Einfluss jedoch auf alle Bereiche der Gesellschaft ausgeweitet und sogar Teile der Arbeiterklasse aus den unteren Kasten aufgenommen. Heute wird der RSS jedoch hauptsächlich von der Großbourgeoisie Indiens sowie der imperialistischen Klasse unterstützt, die glauben, dass die BJP mit ihrer aggressiven autoritären Politik die Einheit der Arbeiterklasse wirksam angreifen und neoliberale Politik umsetzen kann. Aufgrund seines Hasses auf Muslime findet der RSS im Zionismus einen ideologischen Verbündeten, wie die sich intensivierenden Beziehungen zwischen Indien und Israel unter der Regierung Modi zeigen.