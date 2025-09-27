Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch:

»Begegnungen mit Don Quijote. Ausgewählte Schriften« von Karl Schmückle, erschienen im Argument Verlag.

Das Buch: »Die Haut meiner ­Seele – Eine Erzählung in Lyrik und ­Prosa« von Muna ­AnNisa Aikins, erschienen im Unrast-Verlag, haben gewonnen: Yvonne Eckert aus Hannover und Berend Buscher aus Westoverledingen.