Drei Dutzend Kritiker
Die Zeitschrift Opernwelt hat in ihrem neuen Jahrbuch die diesjährigen Spitzen des Opernwesens gekürt. 39 Kritiker sind befragt worden und zum Ergebnis gekommen, dass das Opernhaus Zürich das »Opernhaus des Jahres«, Tobias Kratzer der »Regisseur des Jahres«, Eleonora Buratto die »Sängerin des Jahres«, Bogdan Volkov der »Sänger des Jahres«, Charles Tournemires Bühnenwerk »Le petit pauvre d’Assise« am Theater Ulm die »Uraufführung des Jahres« und Kirill Petrenko zum achten Mal »Dirigent des Jahres« ist. Herzlichen Glückwunsch! (jW)
