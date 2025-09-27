Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 10 / Feuilleton
Tiere

Schwein gehabt

Ein seltener orangefarbener Hummer ist vor dem sicheren Verzehr gerettet worden, wie die nichtstaatliche Tierschutzorganisation Humane Long Island mitteilt. Ein aufmerksamer Kunde habe den lebenden Lobster entdeckt und die NGO alarmiert. Nur einer von 30 Millionen Hummern weise eine solche orange Farbe auf, heißt es in einem Artikel von National Geographic. John di Leonardo, Anthrozoologe und Direktor von Humane Long Island, fuhr den »Jean-Clawd Van Damme« getauften Lobster auf einem Boot zur Freilassung aufs Meer. (dpa/jW)

