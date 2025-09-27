Jürgen Mevius, Mitglied der Unabhängigen Wählergemeinschaft, ist am Mittwoch von seinem Amt als Bürgermeister zurückgetreten, nachdem es an einer mutmaßlichen von ihm veranlassten Ausladung des Publizisten Michel Friedman in Klütz bundesweit Kritik gehagelt hat. Der Urheber der einige Prostituierte und reichlich Kokain umspannenden Friedman-Affäre war im Rahmen der Hannah-Arendt-Woche in das Klützer Literaturhaus geladen worden, wurde laut dessen Leiter, Oliver Hintz, aber nach einem Anruf von Mevius ausgeladen, weil ein städtisches Gremium sich aus Furcht vor Gegenprotest mehrheitlich gegen den Auftritt ausgesprochen hatte. (dpa/jW)