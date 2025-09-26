Mit dem größten neuen Wandbild in ihrer Geschichte setzt die auch bei Touristen sehr beliebte New Yorker St.-Patrick’s-Kathedrale ein Zeichen für die Unterstützung von Einwanderern. Das mehr als sechs Meter hohe Werk, das aus zwölf einzelnen Bildern besteht, ziert den Eingang der berühmten Kirche mitten in Manhattan, die jährlich mehrere Millionen Besucher zählt. Das Wandbild mit dem Namen »What’s So Funny About Peace, Love and Understanding« zeigt verschiedene Einwanderungsszenen und stammt von dem US-Künstler Adam Cvijanovic. »Es ist die Feier einer Stadt, die von Einwanderern gebaut worden ist, und in der Einwanderer willkommen geheißen wurden«, sagte Kardinal Timothy Dolan, der das Bild gemeinsam mit einer Kommission auswählte. Die im 19. Jahrhundert gebaute Kathedrale ist die älteste katholische Kirche in New York. Unter Präsident Donald Trump war die US-Regierung zuletzt brutal gegen Einwanderer vorgegangen, die auf illegalem Weg ins Land kommen oder sich bereits ohne gültigen Aufenthaltsstatus in den USA aufhalten. Sie kündigte zudem an, viele Menschen aus anderen Ländern, die auf legalem Weg ins Land gekommen waren, stärker unter die Lupe nehmen zu wollen, und machte heftig Stimmung gegen Einwanderung. (dpa/jW)