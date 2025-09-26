Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Der Blick in die Ferne

Von Kai Pohl

Sind über Straßen gegangen

an wuchernden Rainen des Klee.

*

Sind über Steine gegangen

an wuchtigen Klippen der See.

*

Sind über Schatten gegangen

am schwankenden Ufer der Spree.

*

Sind über Dächer gegangen,

der Blick in die Ferne tat weh.

