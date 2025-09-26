China trauert um seinen bekannten Architekten Kongjian Yu, der bei einem Flugzeugabsturz im brasilianischen Pantanal gestorben ist. Er galt als Erfinder des Konzepts der »Schwammstadt«. Die Idee der »sponge city« zielt darauf ab, urbane Räume so zu gestalten, dass sie Regenwasser effizient aufnehmen können. Das Außenministerium in Beijing drückte sein Bedauern über den Tod Yus aus und sprach der Familie sein Beileid aus. Bei dem Unglück kamen vier Menschen ums Leben. Der international renommierte Architekt Yu, Professor an der Universität Beijing, sei neben dem Piloten und zwei Dokumentarfilmern unter den Opfern, teilte unter anderem der brasilianische Architektenverband CAU mit. Das Kleinflugzeug stürzte demnach beim Landeanflug nahe Aquidauana im Bundesstaat Mato Grosso do Sul aus bisher ungeklärter Ursache ab. Der brasilianische Architektenverband CAU bezeichnete Yu als weltweite Referenz in Landschaftsarchitektur und ökologischer Stadtplanung, der sein Konzept »in mehr als tausend Projekten in 250 Städten« präsentiert habe. Das Architekteninstitut von São Paulo würdigte sein Vermächtnis für die Bewältigung von Klimakrisen in Städten. Yu hatte wenige Tage vor dem Unfall noch bei der Architekturbiennale in São Paulo sowie bei einer internationalen Konferenz in Brasília über seine Konzepte gesprochen. (dpa/jW)