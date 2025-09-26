Stringer/REUTERS

Bei Protesten in der indischen Himalajaregion Ladakh hat es am Donnerstag mindestens vier Tote gegeben. Hunderte Demonstranten forderten in der Stadt Leh, Ladakh als eigenen Bundesstaat anzuerkennen. Die Polizei schoss mit scharfer Munition, ein Einsatzfahrzeug ging in Flammen auf (Foto). Die hindunationalistische Zentralregierung hatte dem indischen Teil Kaschmirs 2019 seine Autonomie entzogen. Seitdem ist das mehrheitlich von Muslimen bewohnte Gebiet in die Unionsterritorien Jammu und Kaschmir sowie Ladakh zweigeteilt, die direkt Neu-Delhi unterstehen. (dpa/jW)