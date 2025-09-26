Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 2 / Ausland
Indien

Absage an Neu-Delhi

2_BM.JPG
Stringer/REUTERS

Bei Protesten in der indischen Himalajaregion Ladakh hat es am Donnerstag mindestens vier Tote gegeben. Hunderte Demonstranten forderten in der Stadt Leh, Ladakh als eigenen Bundesstaat anzuerkennen. Die Polizei schoss mit scharfer Munition, ein Einsatzfahrzeug ging in Flammen auf (Foto). Die hindunationalistische Zentralregierung hatte dem indischen Teil Kaschmirs 2019 seine Autonomie entzogen. Seitdem ist das mehrheitlich von Muslimen bewohnte Gebiet in die Unionsterritorien Jammu und Kaschmir sowie Ladakh zweigeteilt, die direkt Neu-Delhi unterstehen. (dpa/jW)

