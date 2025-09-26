Absage an Neu-Delhi
Bei Protesten in der indischen Himalajaregion Ladakh hat es am Donnerstag mindestens vier Tote gegeben. Hunderte Demonstranten forderten in der Stadt Leh, Ladakh als eigenen Bundesstaat anzuerkennen. Die Polizei schoss mit scharfer Munition, ein Einsatzfahrzeug ging in Flammen auf (Foto). Die hindunationalistische Zentralregierung hatte dem indischen Teil Kaschmirs 2019 seine Autonomie entzogen. Seitdem ist das mehrheitlich von Muslimen bewohnte Gebiet in die Unionsterritorien Jammu und Kaschmir sowie Ladakh zweigeteilt, die direkt Neu-Delhi unterstehen. (dpa/jW)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Abbas vor der UNOvom 26.09.2025
-
Tshisekedi pokertvom 26.09.2025
-
Rüge aus Tbilissivom 26.09.2025
-
Sarkozy hinter Gitternvom 26.09.2025
-
Ein Attentat wie gerufenvom 26.09.2025