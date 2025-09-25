Castrop-Rauxel. Fußballweltmeister Kevin Großkreutz hat seinen ersten Trainerjob beim westfälischen Sechstligisten SV Wacker Obercastrop nach nur sieben Spielen der neuen Saison verloren. Der 37jährige war bei dem Verbandsligisten Teil eines Trainerduos. Nach der fünften Niederlage im siebten Spiel wurde der Rückstand des Tabellenletzten größer. Zeit für die siebte Liga? (dpa/jW)