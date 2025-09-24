Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.09.2025, Seite 2 / Ausland
Super-Taifun

»Ragasa« rast über Asien

2_BM.JPG
Lisa Marie David/REUTERS

Ein Supertaifun gehört aufgrund seiner Windgeschwindigkeiten zu den stärksten und gefährlichsten tropischen Wirbelstürmen. Ein solcher namens »Ragasa« dürfte laut Prognosen der chinesischen Wetterbehörde am Mittwoch in Guangdong auf Land treffen, anschließend an der Küste entlang weiter in Richtung Westen ziehen. Am Dienstag sorgte er für Störungen des Luftverkehrs rund um das Drehkreuz Hongkong und unter anderem Überflutungen auf den Philippinen (Foto). Im Sturmgebiet kam es zu Windhöchstgeschwindigkeiten von 200 Kilometern pro Stunde und mehr. (AFP/jW)

75 für 75

