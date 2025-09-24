Lisa Marie David/REUTERS

Ein Supertaifun gehört aufgrund seiner Windgeschwindigkeiten zu den stärksten und gefährlichsten tropischen Wirbelstürmen. Ein solcher namens »Ragasa« dürfte laut Prognosen der chinesischen Wetterbehörde am Mittwoch in Guangdong auf Land treffen, anschließend an der Küste entlang weiter in Richtung Westen ziehen. Am Dienstag sorgte er für Störungen des Luftverkehrs rund um das Drehkreuz Hongkong und unter anderem Überflutungen auf den Philippinen (Foto). Im Sturmgebiet kam es zu Windhöchstgeschwindigkeiten von 200 Kilometern pro Stunde und mehr. (AFP/jW)