Opatija. Der frühere Tennisprofi und -trainer Niki Pilić ist tot. Er starb am Montag im Alter von 86 Jahren im kroatischen Rijeka, wie der kroatische Tennisverband am Tag darauf bestätigte. Pilić war einer der ersten erfolgreichen Spieler der 1968 gegründeten Turnierserie der World Championship Tennis (WCT). 1973 wurde er vom Tennisweltverband gesperrt, weil er abgelehnt haben soll, für den jugoslawischen Verband in der Davis-Cup-Begegnung gegen Neuseeland anzutreten, was zur Bestreikung des Wimbledon-Turniers durch die Profispielervereinigung ATP führte. 1987 nahm Pilić die westdeutsche Staatsbürgerschaft an und führte das Davis-Cup-Team der BRD (u. a. mit Boris Becker und Michael Stich) 1988, 1989 und 1993 zum Titelgewinn. Auch mit Kroatien (2005) und als Berater mit Serbien (2010) gewann er den Teamwettbewerb. (dpa/jW)