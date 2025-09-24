Das Wiener Burgtheater hat am Montag Abschied von seinem früheren Direktor Claus Peymann genommen. Am Ende der Trauerfeier wurde sein Sarg in einer Prozession unter dem Applaus von rund 200 Menschen einmal um das Theater gefahren. Der aktuelle Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann ehrte Peymann als »großen, vielleicht letzten Theaterkönig«. Schriftsteller Christoph Ransmayr warf zwei Handvoll Konfetti über den Sarg. Peymann war im Juli im Alter von 88 Jahren in Berlin gestorben. Er war er von 1986 bis 1999 Direktor des Burgtheaters. Die Trauerfeier stand ihm als Ehrenmitglied der »Burg« zu. Am Freitag wird sein Leichnam in Berlin beigesetzt.(dpa/jW)