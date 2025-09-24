Lange weg war er nicht: Der Late-Night-Talker Jimmy Kimmel kommt ins US-Fernsehen zurück. Weil sich der Moderator in einer Sendung Kommentare zum tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk erlaubt hatte, war seine Show in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden. Die Walt Disney Company, die den TV-Sender ABC mit »Jimmy Kimmel live!« im Portfolio hat, teilte nun mit: An diesem Dienstag (Ortszeit) geht es weiter. Die Produktion war demnach ausgesetzt worden, um eine angespannte Situation im Land nicht weiter anzuheizen. Man sei der Meinung, dass einige der Kommentare Kimmels unangebracht gewesen seien. Ob seine Rückkehr an Bedingungen geknüpft ist, blieb unklar. US-Präsident Donald Trump hatte die Absetzung als »gute Nachrichten für Amerika« gefeiert und seinem Kritiker Kimmel das Talent abgesprochen. (dpa/jW)