Wieder da
Lange weg war er nicht: Der Late-Night-Talker Jimmy Kimmel kommt ins US-Fernsehen zurück. Weil sich der Moderator in einer Sendung Kommentare zum tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk erlaubt hatte, war seine Show in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden. Die Walt Disney Company, die den TV-Sender ABC mit »Jimmy Kimmel live!« im Portfolio hat, teilte nun mit: An diesem Dienstag (Ortszeit) geht es weiter. Die Produktion war demnach ausgesetzt worden, um eine angespannte Situation im Land nicht weiter anzuheizen. Man sei der Meinung, dass einige der Kommentare Kimmels unangebracht gewesen seien. Ob seine Rückkehr an Bedingungen geknüpft ist, blieb unklar. US-Präsident Donald Trump hatte die Absetzung als »gute Nachrichten für Amerika« gefeiert und seinem Kritiker Kimmel das Talent abgesprochen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Zwischenstopp im Zwischenreichvom 24.09.2025
-
Jankofsky, Farber, Windeckvom 24.09.2025
-
Schuld und Sühnevom 24.09.2025
-
Geschichte der Traumwandlervom 24.09.2025
-
Rotlicht: Genossenschaftvom 24.09.2025
-
Nachschlag: Hochzeitsnachtvom 24.09.2025
-
Vorschlagvom 24.09.2025
-
Veranstaltungenvom 24.09.2025