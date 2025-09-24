Lauren Owens Lambert/REUTERS

US-Präsident Donald Trump hat am Montag (Ortszeit) per Dekret die antifaschistische Bewegung als »inländische Terrororganisation« eingestuft. Die »Antifa« sei eine »militaristische, anarchistische« Organisation, die zum Sturz der US-Regierung, der Strafverfolgungsbehörden und des US-Rechtssystems mit gewaltsamen Mitteln aufrufe, heißt es in dem Erlass. Ministerien und Behörden werden damit angewiesen, »alle illegalen Operationen« der Antifa oder ihrer Finanziers »zu untersuchen, zu stören und zu zerschlagen«. Mit dem Erlass erhalten Repressionsbehörden weitreichende Überwachungsbefugnisse.

Nach der Ermordung des faschistischen Agitators Charlie Kirk vor zwei Wochen hatte Trump »Linke« verantwortlich gemacht, obwohl ein in Untersuchungshaft sitzender tatverdächtiger Student bislang keine entsprechenden Hintergründe erkennen ließ.

Auch in den USA werden der unter dem Label Antifa auftretenden antifaschistischen Bewegung eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure von militanten Linken bis zu linksliberalen Antirassisten zugerechnet. So zeigten Antifa-Aktivisten Flagge bei einem Protest gegen einen Aufmarsch von Kirk-Anhängern in Boston am vergangenen Donnerstag (Bild).