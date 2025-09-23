Tokio. Leo Neugebauer hat sich zum König der Athleten gekrönt. Ein Jahr nach Olympiasilber gewann der Stuttgarter bei der WM im Zehnkampfthriller von Tokio nach einem Kraftakt über die abschließenden 1.500 Meter mit 8.804 Punkten Gold; der 25jährige setzte sich damit knapp vor Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico durch. Bronze sicherte sich in einem spannenden Wettkampf Kyle Garland aus den USA. Niklas Kaul, der 2019 WM-Gold gewonnen hatte, wurde Vierter. Die deutsche Sprintstaffel um Gina Lückenkemper holte kurz darauf wie schon bei Olympia in Paris Bronze. Das DLV-Quartett mit Sina Mayer, Rebekka Haase, Sophia Junk und Schlussläuferin Lückenkemper musste sich bei sintflutartigem Regen nur den USA und Jamaika geschlagen geben. (dpa/jW)