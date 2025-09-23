Die US-Regiegewerkschaft Directors Guild of America (DGA) hat Christopher Nolan am Sonnabend (Ortszeit) zum Präsidenten gewählt. »Die Wahl ist eine der größten Ehren meiner Karriere«, kommentierte der britisch-US-amerikanische Regisseur, der laut DGA seit 2001 Mitglied der Gewerkschaft ist. Der »enorme Wandel« in der Branche erfordere »kreative und wirtschaftliche Schutzmaßnahmen«, um die Nolan sich kümmern will. Als Mitglied des Komitees für künstliche Intelligenz hatte er an wegweisenden Regeln für den Einsatz der neuen Technologie mitgewirkt. Bekannt ist er etwa für die Filme »Oppenheimer« (2023), »Inception« (2010), »The Dark Knight« (2008) und »Memento« (2001). Die 167 Delegierten, die rund 20.000 Gewerkschafter vertreten, wählten zudem Laura Belsey erneut zur nationalen Vizepräsidentin und Paris Barclay erneut zum Sekretär und Schatzmeister. Als Vizepräsidenten wurden Todd Holland, Ron Howard, Gina M. Prince-Bythewood, Seith Mann, Millicent Shelton und Lily Olszewski gewählt. (jW)