Linkspartei meldet 120.000 Mitglieder

Sebastian Gollnow/dpa Drei Mitglieder, die schon länger dabei sind (Berlin, 18.1.2025)

Berlin. Durch die Eintrittswelle kurz vor und nach der Bundestagswahl hat die Partei Die Linke ihre Mitgliederzahl binnen weniger Monate auf 120.000 verdoppelt. Das meldete am Freitag die FAZ unter Berufung auf die Partei. Im Jahr 2025 traten demnach 64.000 Menschen ein. Ende 2023 hatte die Partei nach einem jahrelangen Niedergang nur noch rund 50.800 Mitglieder. »Die Art, wie wir Politik machen, und die Art, wie wir mit den Menschen sprechen, kommen an«, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner der Zeitung. Die wachsende Mitgliederzahl gebe Kraft für die anstehenden Wahlkämpfe. Das Durchschnittsalter in der Partei liegt nach deren Angaben aktuell bei 38,6 Jahren.

Auch AfD, Grüne und BSW verzeichnen steigende Mitgliederzahlen. Die Grünen haben laut FAZ momentan knapp 170.000 Mitglieder. In den Monaten nach dem Aus der Ampelregierung kamen mehr als 40.000 dazu. Die AfD hat inzwischen 70.000 Mitglieder, wie ein Sprecher auf Anfrage der dpa mitteilte. Vor zwei Jahren waren es halb so viele. Das Bündnis Sahra Wagenknecht nimmt nach einer anfänglich sehr restriktiven Aufnahmepolitik seit einigen Monaten ebenfalls mehr Mitglieder auf und kam zuletzt laut FAZ auf 4.500. (dpa/jW)