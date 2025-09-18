EU-Kommission genehmigt deutsche Staatshilfe für Bioenergie
Brüssel. Die EU-Kommission hat die Aufstockung einer deutschen Staatshilfe für Energie aus Biomasse und Biogas um 7,9 Milliarden Euro genehmigt. Das bereits vor Jahren gestartete Förderprogramm werde entsprechend erweitert, teilte die Brüsseler Behörde mit.
Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) bezeichnete die Entscheidung der Kommission als »entscheidenden Schritt, um Planungssicherheit für Landwirte, Investoren, Betreiber und Kommunen zu schaffen.« Biogas leiste einen unverzichtbaren Beitrag zur Energieversorgung.
Aufgabe der Europäischen Kommission ist die Überprüfung, ob staatliche Beihilfen verzerrend in einen gegebenen Markt eingreifen. Sie kam zu dem Schluss, dass die deutsche Regelung mit EU-Recht im Einklang ist. Die Förderung bleibe verhältnismäßig und beschränke sich auf das Minimum, das nötig sei, um Anreize für mehr Ökostrom-Erzeugung zu schaffen. (dpa/jW)
